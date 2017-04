Ljubljanska borza: V praznični teden z rastjo

Ljubljana, 24. aprila - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP današnje trgovanje končal pri vrednosti 778,93 točke, kar je 0,71 odstotka več kot v petek. K rasti indeksa so najbolj prispevale delnice Zavarovalnice Triglav in Petrola, ki so se podražile za po več kot odstotek, medtem ko so se delnice Gorenja za poldrugi odstotek pocenile.