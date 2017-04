Savdska Arabija izvoljena v komisijo ZN za pravice žensk

New York, 24. aprila - Savdska Arabije je bila izvoljena v komisijo ZN za pravice ženske, kar je sprožilo ogorčenje med borci za človekove pravice. Kraljevina je postala ena od 45 članic Komisije ZN za status žensk, ki "spodbuja pravice žensk, dokumentira življenje žensk po vsem svetu in oblikuje globalne standarde na področju enakosti spolov in opolnomočenja žensk".