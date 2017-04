Ljubljana, 24. aprila - V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile štiri prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih je umrlo pet oseb. Letos so slovenske ceste terjale 36 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 37 smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne policijske uprave.