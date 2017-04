Letošnja Plečnikova nagrada arhitektom Materinskega doma Ljubljana

Ljubljana, 24. aprila - Plečnikovo nagrado za leto 2017 so prejeli Rok Jereb, Blaž Budja in Nina Majoranc za Materinski dom Ljubljana. Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo so prejeli snovalci Nogometnega centra Brdo pri Kranju in hiše na Bledu, za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture pa avtorji prenove palače na Krekovi ulici 2 v Mariboru in revije Outsider.