Na GZS o poslovnih priložnostih v Beogradu

Ljubljana, 24. aprila - Več kot 40 slovenskih gospodarstvenikov se je udeležilo predstavitve možnosti za sodelovanje slovenskih podjetij v projektu Beograd na vodi in ostalih beograjskih projektih, ki je potekala danes na GZS v Ljubljani. Med priložnostmi so investicije v toplovod, kanalizacijo, čistilne naprave in ulično razsvetljavo.