Na Brežiškem bodo težave ob zastojih pri prehajanju meje reševali z dodatnim informiranjem in usmerjanjem

Brežice, 24. aprila - Predstavniki lokalne skupnosti, policije, upravljavcev cest in državni sekretar Andrej Špenga so se v Brežicah pogovarjali, kako omiliti težave, ki so jih domačinom povzročila zadnja evropska navodila o nadzoru pri prehajanju schengenske meje. Na cestah ob mejnih prehodih bodo med drugim postavili ustrezno signalizacijo in drugo potrebno.