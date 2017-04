Cerar: Slovenija bo še naprej izvajala poostren nadzor na meji

Ljubljana, 24. aprila - Slovenija je varuh schengenske meje in če te funkcije ne bo opravljala in učinkovito varovala meje, jo bodo prestavili na avstrijsko in italijansko mejo, je danes v odgovoru na poslansko vprašanje o uvedbi sistematičnega nadzora na schengenski meji opozoril premier Miro Cerar. Zato bo Slovenija še naprej izvajala poostren nadzor.