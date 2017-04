V združenju zdravstvenih zavodov zadovoljni s predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 24. aprila - V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije so zadovoljni z aktualnim predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot so poudarili v sporočilu, ne nasprotujejo podeljevanju koncesij, so pa proti politiki koncendentov, ki škoduje javni zdravstveni mreži. Razlog za podelitev koncesije mora biti predvsem javni interes, so opozorili.