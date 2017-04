Doslej skrita Michelangelova risba prvič na ogled javnosti

Rim, 26. aprila - V Kapitolinskem muzeju so razstavili risbo italijanskega renesančnega umetnika Michealngela Buonarrotija (1475-1564), ki je bila več kot stoletje skrita očem javnosti. Ob risbi s črnim svinčnikom, ki so jo našli med restavriranjem Michelangelove risbe Žrtvovanje Izaka, je na ogled še risba Kleopatre, ki so jo restavratorji odkrili pred 30 leti.