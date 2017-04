Bananarama se bodo ponovno združile za prvo turnejo v prvotnem sestavu

London, 30. aprila - Pevke skupine Bananarama Sara Dallin, Siobhan Fahey in Keren Woodward, ki je v 80. letih veljala za priljubljen dekliški band z uspešnicami, kot so I Heard A Rumour, Cruel Summer, Love In The First Degree, se bodo združile za britansko turnejo. V novembru in decembru se obeta 15 koncertov. Ob napovedi se je "sesula" uradna spletna stran skupine.