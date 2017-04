Letošnja častna meščana Ljubljane bosta Anica Mikuš Kos in Jože Mermal

Ljubljana, 24. aprila - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji za častna meščana soglasno podprli otroško psihiatrinjo Anico Mikuš Kos in predsednika uprave BTC Jožeta Mermala. Brez glasu proti so potrdili tudi prejemnike občinskih nagrad in plaket. Župan Zoran Janković je ob tem izpostavil, da nagrade prejmejo tisti, ki na najboljši način predstavljajo občino.