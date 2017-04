Na Ljubljanski borzi za zdaj najbolj zanimive delnice Gorenja

Ljubljana, 24. aprila - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v začetku novega tedna večinoma zvišujejo. Med redkimi izjemami so delnice Gorenja, ki so se doslej pocenile za skoraj tri odstotke. Prav delnice velenjskega proizvajalca bele tehnike pa so vlagateljem danes tudi najbolj zanimive.