Izrael se je s sirenami in molkom poklonil žrtvam holokavsta

Tel Aviv, 24. aprila - Izrael danes obeležuje spomin na šest milijonov Judov, ubitih v holokavstu med drugo svetovno vojno. Po vsej državi so se ob 10. uri po lokalnem času oglasile sirene, promet se je ustavil, ljudje so odložili svoje delo in za dve minuti obstali v tišini, piše nemška tiskovna agencija dpa.