Rafael Nadal se je vrnil na peto mesto

Ljubljana, 24. aprila - Z deseto zmago v Monacu se je Španec Rafael Nadal vrnil na peto mesto svetovne računalniške lestvice, njegov tekmec v finalu rojak Albert Ramos Vinolas je skočil za pet mest in prišel do zanj rekordnega 19. mesta, presenečenje turnirja in polfinalist, Belgijec David Goffin, pa se je prebil v Top 10, s čimer je izenačil svojo najvišjo uvrstitev.