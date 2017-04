Po izgredu protestnikov v Parizu po prvem krogu volitev več aretacij

Pariz, 24. aprila - V izgredih protestov samooklicanih antifašistov v nedeljo zvečer po prvem krogu predsedniških volitev v Parizu je policija začasno pridržala 143 ljudi, aretirala pa 29. V spopadih med policijo in protestniki je bilo lažje ranjenih šest policistov in trije protestniki, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili s pariške policije.