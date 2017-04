Ljubljana, 24. aprila - Ljubljanski policisti so v soboto okrog 8.30 dobili obvestilo, da na izvozu Savlje v vozilu spi voznik. Policisti so na kraju našli voznika, ki spi za volanom, motor je bil v teku. Ugotovili so, da je bil voznik alkoholiziran, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje, podali bodo tudi obdolžilni predlog, so danes sporočili s policijske uprave.