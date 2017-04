Tedenska napoved - rekreacija od 25. 4. do 1. 5.

IZBRANI DOGODKI

17. pohod po vinskih goricah

Vabimo vas na tradicionalni pohod po vinskih goricah. Izvedli ga bomo na praznični dan, v četrtek 27. aprila. Začetek pohoda bo pri Gostišču Felicijan v Dol. Boštanju, ob 13. uri. Prevoz do startnega mesta bo organiziran tudi z avtobusom. Trasa letošnjega pohoda je dolga okvirno 6 km. Po kratkem sprehodu ob Mirni do potoka Grahovica se bomo povzpeli do vinske gorice Ravne, od tam pa čez Vrh pri Boštanju do Dobja. Po topli malici v Dobju bo organiziran avtobusni povratek proti Boštanju, Sevnici in Blanci. Informacije: www.drustvo-vinogradnikov.si

Ultra-Trail Vipavska dolina UTVV

Najdaljša, 100-kilometrska preizkušnja, obkroži Vipavsko dolino: iz rimskega obzidja v Ajdovščini se vzpne na Goro, z vrhov Golaki in Čaven ponuja čudovite razglede od Jadrana pa do Alp, tek skozi Trnovski gozd in spust v Dolino. Ob vzponu na južne obronke Vipavske doline se združi s 50-kilometrsko progo, ki ima nov start - srednjeveško mestece Vipavski Križ, bogati razgledi, vinogradi, ravno pravi čas za okušanje vipavskih češenj. Najkrajša, 25-kilometrska, trasa zaključuje krog okoli Vipavske doline: iz Gradišča pri Vipavi se strmo vzpone na Nanos, tek skozi gozd in krasen spust v dolino proti cilju. Informacije: Vesna Kobal, 041 907 958, 100utvv@gmail.com; Boštjan Mikuž, 041 907 958, 100utvv@gmail.com; http://100utvv.360vv.si

25. Romanov pohod

V Stični je postala že navada in tradicija, da vedno na praznik dela 1. maja prirejamo zanimiv pohod po hribih in gričevju občine Ivančna Gorica imenovan Romanov pohod. Ustanovitelj pohoda je bil Roman Tratar, ki je leta 1993 s svojo skupino planincev "obhodil" stiške hribe in jih povezal v krožno pot s pričetkom in ciljem v Stični. Prvotna trasa je bila dolga skoraj 30 kilometrov in kar prenaporna, zato se je v kasnejših letih uveljavila zdajšnja krožna pot v dolžini dobrih 22 kilometrov. Pohod se je v začetku imenoval kar Prvomajski, kasneje Stiški, po smrti ustanovitelja pa so ga njegovi prijatelji planinci preimenovali v Romanov pohod.

KOLEDAR

TOREK, 25. aprila

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Napoleoniki (Ita); športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - Trebnje - Debenec; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

MORAVSKE TOPLICE - Pohod po Panvitini srčni poti; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

RADEČE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠEMPETER PRI GORICI - Sredipolje - Fogliano - Redipuglia (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

SREDA, 26. aprila

LENDAVA - Mljet (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

ŽALEC - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 27. aprila

LJUBLJANA - Dobrač (Avt, 2166 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Monte Rossa (Ita); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Hleviška planina (908 m); pohodništvo.

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

CELJE - Crikveniška riviera; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

CELJE - Hrvaško Zagorje (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Svilaja (Hrv, 1508 m) - Troglav (Hrv, 1913 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

CELJE - Paklenica (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

DIVAČA - Pohod po partizanski kurirski poti; pohodništvo. Informacije: www.visitkras.info/v_srediscu/2017041110242196/pohod_po_partizanskikurirski_poti/

JESENICE - Spominski pohod na Rožco (1587 m); planinstvo. Informacije: www.grs-jesenice.org/

KAMNIK - 29. mekinjski kros in 11. Memorial Mira Petka; tek. Informacije: www.skd-mekinje.si

KRANJ - 24. pohod prijateljstva in spomina - Udin boršt; pohodništvo. Informacije: http://udinborst.com/slovensko/aktivna_dozivetja/tradicionalni_dogodki/

KRANJ - Elbrus (Rus, 5642 m); turno smučanje. Informacije: www.vertigosport.si/

MARIBOR - Pohorje moj hrib; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

NOVA GORICA - Trstelj (643 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVO MESTO - 19. pohod po Trdinovi poti; pohodništvo.

ORMOŽ - Po Slovenski planinski poti; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PODČETRTEK - Zahodna Bosna (Bih); pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLZELA - Turnir v košarki; košarka. Informacije: http://sdsavinja2000.blogspot.com

PRESERJE - Elba (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PREVALJE - Pogorevc (1072 m); pohodništvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Podlehnik - Avguštin - Podlehnik; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Po Orionovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Zasavska Sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

ROGAŠKA SLATINA - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SEČOVLJE - Orange Bike Tour; kolesarstvo. Informacije: www.udosport.si

SEVNICA - 17. pohod po vinskih goricah; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-vinogradnikov.si

SEŽANA - Partizanski pohod Avber; pohodništvo. Informacije: www.avber.si

SEŽANA - Pohod iz Doberdoba na Debelo grižo - Šmihel; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

SLOVENSKE KONJICE - Planinarjenje na Hvaru (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠENTJUR - Po hribih zahodne Bosne; planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOCJAN - 11. bučenski tek; tek. Informacije: Nataša Hočevar, 051 399 040, www.sdbucka.info/prva/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=65

TRBOVLJE - Planinska obhodnica Kamenjak (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELIKE LAŠČE - Ermanovec (968 m) in Hleviška planina (818 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

VIPAVA - Družinski izlet; pohodništvo. Informacije: www.pd-podnanos.si

ZIDANI MOST - Pohod po poteh KS Loka; tek.

ŽALEC - Pomlad na Bukovici; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

LJUBNO OB SAVINJI - Haloška planinska pot; pohodništvo. Informacije: http://pdljubno.si/

MARKOVCI - 3. Markoton - Markovski mali maraton; tek.

KOSTEL - 21. pohod po Kostelski grajski poti; pohodništvo. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

POLJČANE - 43. trim pohod na Boč ob dnevu upora (579 m); planinstvo. Informacije: http://pdpoljcane.com

BRDA - Pomladni festival pohodništva Brda: Pohod KS Medana; pohodništvo. Informacije: Brda TIC, 040 300 866, tic@brda.si; Valter Kocina, 040 300 866, tic@brda.si

MAKOLE - 43. trim pohod; pohodništvo.

HORJUL - Naravovarstveni izlet; planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/n12/naravovarstveni-izlet-stol-nad-breginjem

CIRKULANE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

PETEK, 28. aprila

LAŠKO - Nočni tek Laško; tek. Informacije: www.fatburn.si

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

SOBOTA, 29. aprila

LJUBLJANA - Polhograjska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Slomškova pot; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Slovenjegoriška planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Mozirske planine; pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Križ (2410 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Po Krasu; pohodništvo. Informacije: Boris Jesenšek, 051 256 726, borispotepuh1@gmail.com; www.pd-viharnik.si

BOHINJ - 9. pohod k slapu Savica; pohodništvo. Informacije: www.bohinj-info.com

BREŽICE - Po Slovenjegoriški poti VI. in VII. etapa; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - 5. tek celjskih knezov - točna desetka; tek. Informacije: http://tek.ad-kladivar.si

DOBREPOLJE - Tek na Rajturn; tek. Informacije: http://dobrepolje.si/files/other/news/38/69625NK%203_2017_TD%20Dobrepolje_Tek%20na%20Rajturn%20-%20lekt.pdf

KOČEVJE - Pohod po poti spominov; tek. stari log - pugled - žiben in spominska slovesnost Informacije: www.kocevska.net

KOČEVJE - Severni Velebit (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

LAŠKO - 17. vzpon na Svetino; kolesarstvo. Informacije: www.fatburn.si

LAŠKO - Po poteh OF; pohodništvo. Informacije: www.recica.si

MARIBOR - Košutica (1968 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Slovenska turno kolesarska pot; turno kolesarstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Eitweg, Lavamund (Avt); pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Zlatoličje - Maribor; pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MEŽICA - Po poti rudarjev; pohodništvo. Informacije: www.pdmezica.si/

NOVO MESTO - Prvomajski tabor; alpinizem. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

SEVNICA - Murnce - Telče; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Devinski vintgar; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

VELENJE - Žusem (669 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VIPAVA - Ultra-Trail Vipavska dolina UTVV; tek. Informacije: Vesna Kobal, 041 907 958, 100utvv@gmail.com; Boštjan Mikuž, 041 907 958, 100utvv@gmail.com; http://100utvv.360vv.si

ŽALEC - Veliki Rogatec (1557 m); planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽUŽEMBERK - Po vinskih goricah; pohodništvo. Informacije: www.dv-suhakrajina.si

ROGATEC - Veliki Travnik (1637 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

LOVRENC NA POHORJU - Ruta; pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

PUCONCI - 13. pečarovski tek; tek. Informacije: www.puconci.si

PUCONCI - Pohod po Pečarovcih; pohodništvo. Informacije: www.puconci.si

VIDEM PRI PTUJU - Lepenatka (1425 m); planinstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

GORJE - Jurjev pomladni kros; tek. Informacije: www.sd-gorje.com

NEDELJA, 30. aprila

LJUBLJANA - Črni vrh (1543 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kresovanje na Vogarju; pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

DOBROVO - Korada (812 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

HRPELJE - Ostrožno brdo-Zalesje-Šmagurje; pohodništvo.

JESENICE - Kresovanje pri Koči na Golici (1836 m); planinstvo. Informacije: www.pdjesenice-drustvo.si/

KOMEN - Marš na pohod; pohodništvo.

MARIBOR - Od Postojne do Kopra; kolesarstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MOJSTRANA - 45. memorial mojstranških gorskih reševalcev; turno smučanje. Informacije: www.grsmojstrana.si/

MURSKA SOBOTA - Hrvaški otoki (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

POLHOV GRADEC - Golica (Avt, 2140 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Stegovnik (1692 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Pohod iz Bazovice v Ricmanje; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

SLOVENSKE KONJICE - Kresovanje na Skali (750 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

STARI TRG PRI LOŽU - Turnir v hitropoteznem šahu; šah.

ŠEMPETER PRI GORICI - Palmanova (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŽUŽEMBERK - Pohod na sv. Katarino nad Plešivico; pohodništvo. Informacije: www.tdsuhakrajina.webs.com/

TIŠINA - 8. Pokal občine Tišina; kolesarstvo. Informacije: www.kktropovci.si

BLOKE - Pohod po Krpanovi poti; pohodništvo. Informacije: www.bloke.si

GRAD - 16. pohod po Motovilcih; pohodništvo. Informacije: www.obcina-grad.si

HORJUL - Kožljek (788 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 1. maja

LJUBLJANA - Prvomajski pohod na Molnik (582 m); pohodništvo. Informacije: www.brunarica-zadvor.com

LJUBLJANA - 24. Romanov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

BLED - Prvomajski pohod v jamo pod Babjim zobom; pohodništvo. Informacije: www.dzrjbled.com

BREŽICE - Posavski festival tematskih poti 2017; pohodništvo. Informacije: www.posavje.com

CELJE - Pečovniška koča (620 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CERKNICA - 18. gorski tek na Slivnico; tek. Informacije: www.drustvo-sovica.si

DOLENJSKE TOPLICE - Prvomajski pohod na Pogorelec (826 m); pohodništvo. Informacije: www.kpl-kanja.si

FRAM - Areh (1246 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HRASTNIK - Prvomajsko srečanje na Kalu (985 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

KRANJ - Višarje (1766 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LAŠKO - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: www.recica.si

LENART - Zavrh (370 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LJUTOMER - Pohod na Zavrh; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Mirna gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Pečke (720 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

METLIKA - Krašnji vrh (542 m); pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MISLINJA - Završe; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MORAVČE - 22. prvomajski pohod po Moravški poti; planinstvo. Informacije: Jurček NOWAKK, 041 770 798, pdmoravce@gmail.com; http://pdm.si

NOVO MESTO - Kegljaški turnir veteranov; kegljanje. Informacije: www.kegljanje.com/

NOVO MESTO - Nočni turnir v kegljanju; kegljanje. Informacije: www.kegljanje.com

ORMOŽ - Kolesarjenje po OPP; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PRESERJE - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Prvomajski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADLJE OB DRAVI - 7. prvomajski cross country na Župank; tek. Informacije: www.radlje.com/szr

RIBNICA - Po nagelj na Grmado (887 m); pohodništvo. Informacije: www.td-grmada.si

SEVNICA - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

SEŽANA - 1. maj na Volniku (546 m); pohodništvo.

SEŽANA - Gorski kotar in Bijele stijene (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKE KONJICE - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

STAHOVICA - Turni smuk; turno smučanje. Informacije: www.pdbajtar.si

ŠEMPETER PRI GORICI - Bibione (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTVID PRI STIČNI - 25. Romanov pohod; pohodništvo.

ŠOŠTANJ - Kršičevec (1091 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TOPOLŠICA - Družinski vzpon na Sleme; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.andrejevdom-sleme.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

ŽIROVNICA - Dom pri izviru Završnice (1425 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

ŽUŽEMBERK - Prvomajski pohod na Komanco (436 m); pohodništvo. Informacije: www.tdsuhakrajina.web.com

KOSTEL - 27. mednarodni spust Slovenske reke Eko Kolpa 2017; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

DUPLEK - 13. prvomajski pohod na Grmado (462 m); pohodništvo. Informacije: www.vurberk.si

DRAŽGOŠE - 25. prvomajski turnir; mali nogomet. Informacije: www.sd-drazgose.si

HORJUL - Vzponi na Šentjošt (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.gric.si

VIDEM PRI PTUJU - Soteska Barenshutzklamm Mixnitz (Aut); pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

GORNJI PETROVCI - 11. prvomajski pohod Adrijanci; pohodništvo.

SVETA ANA - Prvomajski pohod po Anini poti; pohodništvo. Informacije: www.sv-ana.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si