V Kanado iz ZDA do konca marca več kot 2000 beguncev

Montreal/Washington, 24. aprila - Številni migranti so se od izvolitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa podali na pot iz ZDA v severno Kanado. V prvih treh mesecih letošnjega leta so zabeležili več kot 2000 beguncev, ki so prečkali mejo. Sedaj ko se bo stopil še zadnji sneg, pa se bo število beguncev še povečalo, danes piše ameriški časnik Financial Times.