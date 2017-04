Z razpisom do predvidoma 11 večnamenskih romskih centrov

Ljubljana, 24. aprila - Ministrstvo za delo je objavilo javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve predvidoma 11 večnamenskih romskih centrov. Za vzpostavitev in delovanje večnamenskih romskih centrov v obdobju od leta 2017 do 2021 je v okviru razpisa na voljo 1,68 milijona evrov iz državnega proračuna in evropskih virov, je ministrstvo objavilo na svoji spletni strani.