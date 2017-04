Večer: Razjezite se! (24. 4.)

Maribor, 24. aprila - Prihodnji teden bo minilo že 13 let, odkar je Slovenija dosanjala svoj milenijski cilj in vstopila v EU, nato pa se je slovenski duh polenil. Postal je pasiven in neambiciozen. Kot da bi nas doseženi cilj uspaval in bi pozabili na lekcije iz svoje zgodovine, da se je treba nenehno boriti in upirati, v Večeru piše Uroš Esih.