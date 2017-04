Anketa Dela: Drugi tir ima podporo javnosti

Ljubljana, 24. aprila - Tudi v tokratni anketi Dela se je potrdilo, da ima gradnja drugega železniškega tira od Divače do Kopra izjemno široko javno podporo, vendar v nadaljevanju ugotavljajo, da je to edina točka soglasja. Kako hitro naj se sprejema zakon, kolikšna je cena projekta in kdo naj vse sodeluje pri financiranju, so točke, kjer je javnost razdvojena, piše Delo.