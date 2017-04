Messi 500. gol za Barcelono zabil v 92. minuti El Clasica za zmago 3:2

Madrid, 24. aprila - Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je dosegel nov mejnik v dresu Barcelone. Na kultni tekmi z Real Madridom, takoimenovanim El Clasicom, je zabil svoj 500. zadetek v dresu katalonskega kluba. To mu je uspelo v zadnji, 92. minuti, in to za zmago s 3:2.