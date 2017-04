Francoskih volitev se je do 17. ure udeležilo skoraj 70 odstotkov volivcev

Pariz, 23. aprila - Današnjega prvega kroga francoskih predsedniških volitev se je do 17. ure po podatkih francoskega notranjega ministrstva udeležilo 69,4 odstotka volilnih upravičencev, kar je nekaj manj kot pred petimi leti, ko je bila udeležba 70,6-odstotna. Zaradi sumljivih vozil in predmetov so dopoldne kratko evakuirali nekaj volišč v treh mestih.