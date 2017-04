Na skupnih vojaških vajah Japonske in ZDA letalonosilka Carl Vinson

Tokio, 23. aprila - Japonska in ZDA so danes v zahodnem Tihem oceanu začele večdnevne vojaške vaje, v katerih sodelujeta dva japonska rušilca in več ameriških bojnih ladij, med njimi letalonosilka Carl Vinson, je sporočila ameriška vojska. Do vojaških vaj prihaja v času naraščanja napetosti zaradi Severne Koreje.