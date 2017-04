V trčenju vozil pri Šentilju dve mrtvi

Šentilj, 23. aprila - V trčenju dveh vozil na relaciji Šentilj - Sladki vrh v križišču za Ceršak sta malo po polnoči umrli ženski, stari 18 in 19 let. Eno od vozil se je po trčenju vnelo, ženski na zadnjih sedežih sta ostali ukleščeni v vozilu in sta umrli v požaru. Poškodovane so bile še tri osebe, voznik in sopotnik v prvem vozilu sta utrpela hude telesne poškodbe.