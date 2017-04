V Afganistanu dan žalovanja po petkovem napadu na vojaško bazo

Kabul, 23. aprila - V Afganistanu je danes dan žalovanja v spomin na 140 vojakov, ki so umrli v petkovem napadu talibanov na vojaško bazo v severni provinci Balh. Zastave na vladnih stavbah v Afganistanu in misijah v tujini so v znak žalovanja spuščene na pol droga, poroča nemška tiskovna agencija dpa.