Budimpešta, 23. aprila - V madžarski prestolnici so v soboto potekali protesti proti vladi Viktorja Orbana, na katerih se je več tisoč ljudi odločilo za ironičen pristop. "Dol s tiskom", "Dol z izobrazbo", "Več demagogije", so vzklikali protestniki ob zahtevi, da vlada zgradi neposredno železniško povezavo z Moskvo in Severno Korejo.