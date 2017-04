Na francoskih čezmorskih ozemljih že potekajo predsedniške volitve

Pariz, 22. aprila - Prvi krog francoskih predsedniških volitev se je že začel na francoskem otočju Saint-Pierre in Miquelon pred vzhodno kanadsko obalo, na Francoskih Antilih in v Francoski Gvajani. Kmalu pa bodo odšli na volišča še prebivalci Francoske Polinezije. Voliti so že začeli tudi Francozi z volilno pravico, ki živijo v ZDA in Kanadi.