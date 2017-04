Na ulicah Kölna protesti proti kongresu AfD

Köln, 22. aprila - V nemškem Kölnu so se danes že začele demonstracije proti kongresu desne populistične Alternative za Nemčijo (AfD). Prvi protestniki so se zbrali okoli hotela, kjer bo potekal dvodnevni kongres, in deloma zablokirali cesto. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so razmere precej nemirne, napetost narašča zlasti med protestniki in policijo.