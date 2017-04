Finančno ministrstvo ZDA zavrnilo izjeme glede poslovanja v Rusiji

Washington, 22. aprila - Izjem glede sankcij, ki so v veljavi proti Rusiji, ne bo, je v petek sporočil finančni minister ZDA Steve Mnuchin in pojasnil, da finančno ministrstvo ameriškim podjetjem ne bo izdalo dovoljenja za poslovanje v Rusiji, vključno z naftnim velikanom Exxon Mobil. Tega je do letos vodil državni sekretar Rex Tillerson.