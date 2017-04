Đoković izpadel v četrtfinalu mastersa v Monte Carlu

Monte Carlo, 21. aprila - Drugi teniški igralec sveta Srb Novak Đoković je izpadel v četrtfinalu mastersa v Monte Carlu. David Goffin, deseti nosilec iz Belgije, ga je ugnal s 6:2, 3:6 in 7:5. Srb je na tem turnirju zmagal leta 2013 in 2015. To pa ni bil edini presenetljivi četrtfinalni izid.