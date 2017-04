Evropske borze neenotno; nafta cenejša, evro rahlo navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 21. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so teden zaključili neenotno. Vlagatelji so negotovi pred nedeljskim prvim krogom francoskih predsedniških volitev, za nekaj optimizma pa je poskrbela novica, da se je gospodarska dejavnost v območju evra aprila spet okrepila in dosegla šestletni vrh. Nafta se ceni, tečaj evra je rahlo upadel.