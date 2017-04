Nizozemska, Danska in Irska za enotnost sedemindvajseterice

Haag, 21. aprila - Premierji Nizozemske, Danske in Irske so se danes zavzeli za enotnost sedemindvajseterice v pogajanjih z Veliko Britanijo o ločitvi Otoka od Evropske unije. Voditelji treh držav so danes v Haagu iskali rešitve, kako bi lahko minimizirali udarec brexita, in oblikovali strategijo za prihajajoči izredni vrh EU27 o brexitu konec meseca.