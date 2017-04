Varšava, 21. aprila - Aktualna olimpijska in svetovna in evropska prvakinja Tina Trstenjak iz celjskega Sankakuja je na evropskem prvenstvu v judu v Varšavi osvojila zlato medaljo v kategoriji v kategoriji do 63 kg. To je po srebrni kolajni Adriana Gomboca druga medalja za Slovenijo na tem prvenstvu.