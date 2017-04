Predlog dopolnitev zakona o prevozih v cestnem prometu neuspešno končal zakonodajno pot

Ljubljana, 21. aprila - Državni zbor je z 58 glasovi za in s šestimi proti podprl sklep matičnega odbora, da predlog dopolnitev zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ga je pripravila poslanska skupina ZL, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanci so tako podprli negativno mnenje vlade, ki so mu, kot so spomnili, pritrdili tudi državni svet in interesna združenja.