Hrvaškim poslancem odslej denarna kazen zaradi neupravičene odsotnosti

Zagreb, 21. aprila - V hrvaškem parlamentu so danes odločili, da bodo denarno kaznovali poslance, ki bodo neupravičeno odsotni s plenarnih sej. Za vsak neupravičeni izostanek bodo morali plačati eno dnevnico ali 170 kun (23 evrov), so določili z danes sprejetimi spremembami zakona o pravicah in dolžnostih poslancev v hrvaškem saboru.