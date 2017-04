Italijanski naturist aretiran zaradi kopanja v fontani Trevi

Rim, 21. aprila - Italijanska policija je v Rimu aretirala moškega, ki se je gol kopal v znameniti fontani Trevi. Kot so poročali lokalni mediji, so se okoli vodnjaka zbrali turisti in domačini, ki so ploskali in vzpodbujali moškega, kar nekaj pa jih je dogodek posnelo tudi s svojimi telefoni, piše makedonska tiskovna agencija MIA.