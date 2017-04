Ljubljana, 21. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani nastal tri kilometre dolg zastoj. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Celovške ceste proti Zadobrovi, od krožišča proti Kosezam in od Zadobrove proti Rudniku, kjer občasno zapirajo predor.