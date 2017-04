Mariborčanke vrnile naslov v Lukno

Maribor, 21. aprila - Odbojkarice Nove KBM Branika so prekinile dveletno prevlado Calcita in spet postale državne prvakinje. In to na ekspresen način, saj so njihove največje tekmice, igralke ljubljanskega Calcita Volleyballa, v finalu premagale že po treh tekmah. Po dveh zmagah s 3:0 so na tretji v Mariboru zmagale s 3:1 (-21, 18, 10, 16).