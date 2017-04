Ameriška pevka in igralka Barbra Streisand praznuje 75 let

New York, 24. aprila - Glasbena, gledališka in filmska ustvarjalka Barbra Streisand, ki velja za eno najuspešnejših umetnic vseh časov, danes praznuje 75 let. V svoji šest desetletij dolgi karieri je prejela vrsto nagrad, med drugim več grammyjev, oskarja za glavno vlogo v filmu Smešno dekle (1968) in več zlatih globusov.