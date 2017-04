V Veliki Britaniji v pianinu odkrili več sto novcev iz viktorijanske dobe

London, 24. aprila - V grofiji Shropshire v osrednji Angliji so v pianinu našli več sto zlatih in srebrnih novcev iz viktorijanske dobe. Novce je v pianinu, ki ga je v dar prejela neka šola, našel uglaševalec. Ker so bile oblasti neuspešne pri iskanju lastnika tega zaklada, si bosta nagrado za najdbo razdelila šola in uglaševalec.