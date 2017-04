Novogoriška čistilna naprava s podaljšanim poskusnim obratovanjem

Šempeter-Vrtojba, 21. aprila - Poskusno obratovanje centralne čistilne naprave v Vrtojbi, ki prečiščuje odpadne vode z območja Goriške oziroma dela občin Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica ter poskusno obratuje od jeseni 2015, so kljub otvoritvi podaljšali do 26. julija. V tem času želijo odpraviti vse težave, ki so se pokazale v tem času.