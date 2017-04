V Brežicah v ponedeljek s predstavniki ministrstva o zastojih na meji

Brežice, 21. aprila - Predstavniki ministrstva za notranje zadeve so bodo na pobudo lokalne skupnosti na brežiški občini v ponedeljek sešli z njenimi predstavniki. Pogovarjali se bodo predvsem o težavah, ki so jih povzročila zadnja evropska navodila o nadzoru pri prehajanju šengenske meje in s temi povezani večurni zastoji na posavskih mejnih prehodih.