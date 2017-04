V Kidričevem tudi uradno zagnali center za nevarne odpadke

Kidričevo, 21. aprila - Podjetje Saubermacher je danes uradno zagnalo obnovljeni center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem, ki je od lani obratoval poskusno. Naložbo na območju Taluma, vredno šest milijonov evrov, za katero so si v podjetju prizadevali kar nekaj let, je slovesno odprla ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.