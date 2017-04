Maribor, 21. aprila - V 88. letu starosti je danes v Mariboru umrla sopranistka Ada Sardo, nekdanja nosilka repertoarja in prvakinja Opere SNG Maribor. Pevka, rojena v Trstu, je v mariborski Operi debitirala z vlogo Aide v istoimenski Verdijevi operi, od sezone 1957/58 do upokojitve leta 1985 pa je poustvarila več kot 30 sopranskih vlog, so sporočili iz SNG Maribor.