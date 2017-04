Francoski predsedniški kandidati v odzivu na napad v Parizu o boju proti terorizmu

Pariz, 21. aprila - Francoski predsedniški kandidati so se danes odzvali na četrtkov napad v Parizu. Skrajno desna Marine Le Pen je bila kritična do ravnanja sedanjih in prejšnjih oblasti v boju proti terorizmu. Konservativec Francois Fillon je obljubil ostrejši boj proti teroristom, sredinski kandidat Emmanuel Macron pa je Francoze pozval, naj se ne vdajo strahu.