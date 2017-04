V Kočevju četrti vzdržljivostni pohod po medvedovih stopinjah

Kočevje, 21. aprila - V Kočevju bodo v soboto med 4.30 in šesto uro zjutraj na pot krenili udeleženci skoraj 62-kilometrskega vzdržljivostnega pohoda Po medvedovih stopinjah. Gre za enega najtežjih in najbolj ekstremnih rekreativnih pohodov, ki poteka po Roški pešpoti in najbolj gozdnatih ter neobljudenih predelih. Prireditelji pričakujejo več kot 800 pohodnikov.