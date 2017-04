V centralnem bloku kirurške klinike bodo v prazničnih dneh obravnavali le nujne primere

Ljubljana, 21. aprila - Zaradi nujnih vzdrževalnih del v centralnem operacijskem bloku kirurške klinike UKC Ljubljana bodo v času od 26. aprila do 3. maja v tem bloku zmanjšali operacijski program in izvajali le nujne kirurške posege, so sporočili z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Kot so zapisali, se bodo po potrebi obrnili po pomoč na druge bolnišnice.