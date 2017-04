V Plečnikovi hiši razstava o arhitektovem preurejanju Praškega gradu

Ljubljana, 21. aprila - V Plečnikovi hiši v Trnovem danes odpirajo razstavo Plečnik in Praški grad: stanovanje za prvega češkoslovaškega predsednika. Razstava osvetljuje Plečnikovo snovanje preureditve in opreme zasebnih predsedniških prostorov Praškega gradu ter pomembno osebno vez arhitekta Jožeta Plečnika s češkim predsednikom Masarykom in njegovo hčerko Alice.