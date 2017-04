WHO poziva k odločnejšemu ukrepanju proti hepatitisu

Ženeva, 21. aprila - Na svetu je s hepatitisom B ali C kronično okuženih okoli 325 milijonov ljudi, a samo majhen delež med njimi to tudi ve. Med tistimi, ki vedo za svojo bolezen, samo majhen delež prejema ustrezno zdravljenje, je danes v Ženevi opozorila Svetovna zdravstvena organizacija in pozvala k odločnejšemu ukrepanju proti hepatitisu.